"Las tres tiras vuelven al Monumental": Hinchas de Colo Colo celebraron el acuerdo con Adidas

Los hinchas de Colo Colo reaccionaron positivamente ante la noticia surgida este lunes, de que la firma Adidas será la marca deportiva que vestirá al equipo desde el próximo año y hasta 2026.

"Las tres tiras vuelven al Monumental" aseguró un seguidor de los "albos", mientras que otro afirmó que "desde hoy abrí mi primera alcancía de la vida para comprar todo lo que Adidas le dé a Colo Colo, todo".

Adidas fue la marca con que el "Cacique" ganó la Copa Libertadores de 1991.

Mira las reacciones de los hinchas:

Fuera de broma, me gustó que sea Adidas la marca que vista a Colo Colo, podrían cambiar a MG y la camiseta quedaría facherita!! 😉

Ahora si me puedo empezar a comprar ropa #Adidas #ColoColo 🥰🥰🥰

Fuck yeah!! Colo-Colo! Gets Adidas sponsorship! For the kits! #colocolo