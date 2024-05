Leo Gil mantiene la ilusión en Colo Colo: El objetivo es pasar de fase y todavía tenemos la posibilidad

Colo Colo rescató un empate 1-1 ante Alianza Lima por Copa Libertadores en un resultado que deja a los albos a la espera del resultado del partido entre Fluminense y Cerro Porteño para sacar la calculadora e ir a jugarse sus chances en el último partido de la fase grupal, ante el elenco paraguayo en Asunción.

Los albos saben que la victoria en Lima hubiese sido fundamental para estar con más opciones de alcanzar los octavos de final del certamen continental, pero por como se dio el partido, el ir perdiendo y con dos jugadores menos al final, el empate los deja con vida de cara a la última fecha de la fase grupal en la que, según palabras de Leo Gil, irán con todo para seguir el ansiado boleto a la próxima ronda de la competencia.

“El objetivo siempre ha sido pasar de fase y todavía tenemos esa posibilidad. Sacamos un punto muy importante, pese a como se dio el partido, tuvimos dos expulsados y creo que el equipo mostró carácter en un momento que quizá no jugamos bien”, declaró.

Gil destacó la efectividad

El volante de contención valoró el hecho que los albos hayan podido marcar de visitante en un partido en el que a diferencia de los anteriores, no tuvieron mayor control del compromiso.

“Por momentos no jugamos bien, pero la solidez y la efectividad es lo más importante. El otro día hicimos un muy buen partido ante Fluminense y no se nos dio el gol. Hoy no tuvimos tanta profundidad, pero llegamos al arco y pudimos convertir, pero estos partidos son así, difíciles. Ahora queda descansar y pensar en el torneo y en el partido que tendremos en Asunción”, apuntó.

Gil y todo el plantel de Colo Colo espera conseguir el gran objetivo planteado para este semestre por el plantel que dirige Jorge Almirón.

“Sabemos que los partidos de Copa siempre son difíciles, pero tenemos esa ilusión, la posibilidad está, así que el objetivo es pasar de fase y ojalá lo podamos lograr”, puntualizó.