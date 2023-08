Luis Pavez se ilusiona con el regreso: Me siento preparado para pelear un puesto en Colo Colo

El capitán de Unión Española, Luis Pavez, se mostró ilusionado ante un eventual regreso a Colo Colo y dijo que está confiado en que puede pelear el puesto de lateral izquierdo en el conjunto "popular", donde se formó como futbolista.

Según sostuvo a DSports, el jugador de los "hispanos" señaló que en el equipo blanco "ha sido difícil encontrar un lateral que se quede con el puesto, Gabriel Suazo tampoco era titular, en un momento subió su nivel, se quedó con el puesto y fue el capitán del equipo, pero no puedo encontrar un motivo de por qué no han encontrado un lateral que pueda ocupar bien el puesto".

"Hoy en día me siento preparado para estar en un equipo así, un equipo grande, he mejorado aspectos de mi juego, he madurado y me siento capacitado para pelear un puesto en Colo Colo y otro equipo", agregó.

Sobre su salida prematura del cuadro "popular", sostuvo que "siempre he dicho que salir de Colo Colo fue un grave error y lo comento a muchos jóvenes. Soy amigo de Joan Cruz, y le dije que tratara de no salir del club, porque uno sale del club en que te formaste con la idea de jugar, de querer tener un nombre, y uno comete el error a cierta edad, entonces yo joven cometí el error de salir de Colo Colo, finiquité seis meses antes del final de mi contrato, pero no me arrepiento porque gracias a eso he tenido la carrera y he jugado en buenos equipos".