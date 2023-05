Marcelo Barticciotto: Me gustaría ser presidente si Colo Colo vuelve a ser club social

El exfutbolista y extécnico de Colo Colo Marcelo Pablo Barticciotto Cicaré, hoy comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, reiteró su intención de llegar a ser en algún momento presidente del elenco albo, sobre todo si es recuperado por el Club Social y Deportivo.

"Lo que dije fue que en algún momento me gustaría. No es ahora, pero en algún momento me gustaría, sobre todo si el club llega a ser del club social, porque la injerencia que uno pueda tener es poca porque no es el dueño del club ni el mayor accionista", dijo en nuestra emisora.

"No digo que tenga toda la potestad el presidente, pero sí -que pueda- tomar decisiones", siguió.

"Me gustaría, no lo descarto, pero por ahora no", completó.