Marcelo Espina detalló gira de las divisiones menores de Colo Colo a Argentina

El director deportivo de Colo Colo Marcelo Espina aseguró que tuvieron que inventar una fórmula para buscar competencia a las divisiones menores luego que la ANFP determinara suspender los torneos de las series inferiores.

"Se tomó la decisión de no jugar más, pero nosotros ya estábamos invitados a Córdoba (Argentina) con la sub 13, a la siguiente semana va la sub 14. A la sub 15 no pudimos sacarla porque hay ocho jugadores en el Sudamericano", contó Espina en conferencia de prensa.

"La sub 16 y la sub 17 se van a una gira a Rosario (Argentina) para jugar contra Newell's, Rosario Central y Unión de Santa Fe. Tuvimos que inventar e ingeniarnos para que los chicos tengan competencia, para intentar elevarle la exigencia a ellos", agregó Espina.

La suspensión de las series menores ha generado un gran problema en varios clubes, pues varios técnicos fueron finiquitados antes de tiempo por la determinación de no seguir con los torneos por el estallido social.