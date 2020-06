Mario Salas: Los jugadores de Colo Colo se alinearon totalmente con lo que buscábamos

El entrenador de Alianza Lima, Mario Salas, repasó el proceso que vivió en Colo Colo y afirmó que el plantel que tuvo "se alineó completamente" con su idea, dejando en claro que su principal debilidad en el "Cacique" que la falta de continuidad de la forma de juego.

"En lo futbolístico, siendo más claros, si hay u ntema en que a nosotros nos faltó o tuvimos un talón de Aquiles fue no tener esta continuidad en el juego y que mostrábamos a veces", indicó en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"No fuimos regulares en nuestra forma de jugar; hacíamos partidos muy buenos y el siguiente no era igual, o en el mismo partido teníamos un tiempo muy bueno y otro que no era de la misma forma. Si hay algo a mejorar, es justamente mantener esta continuidad en el juego", agregó.

"Con los jugadores de Colo Colo me saco el sombrero, ellos se acoplaron con lo que queríamos, completamente", indicó, para desmentir la intención con que se tomaron unos dichos que realizó hace algunas semanas, en los que apuntó a que faltaba "alineamiento" en los estamentos del club "popular".

"Cuando hablo de alineamiento por parte de estamentos, son ideas y políticas claras. Eso lo encontramos en Católica y no solo a nivel de primer equipo, sino que a nivel de club. En Colo Colo estaban ocurriendo cosas, en las distintas áreas y al pasar nuestro primer año hay un cambio fundamental en el área médica, por dar una situación puntual. Eso requería tiempo, pero hacía que todas las fases o estamentos del club tiraran para el mismo lado y era un poco lo que uno planteaba, lógicamente en Colo Colo no ocurría", explicó.

Salas reconoció que su paso por Pedrero "no fue tan positivo en cuanto a la idea de jugar", pero destacó que alcanzaron el objetivo de llegar a la fase grupal de Copa Libertadores y luego ganaron Copa Chile, "lo que no estaba en los planes de nadie. Esas cosas inidican que se cumplió con creces lo que se quería el primer año".

"Entiendo y acepto, y de alguna forma me hago parte, que en cuanto a la forma, idea y lo que queríamos hacer jugar, muchas veces no se logró y teníamos esta discontinuidad (...) teníamos jugadores para hacerlo y muchas veces la propuesta tenía su punto máximo con jugadores como Jorge Valdivia y Esteban Paredes", complementó.

"Cada vez que Esteban y Jorge estuvieron bien, jugaron. Cuando el equipo mostró facetas buenas fue con Esteban y Jorge, cuando uno habla de intensidades, que es importante, lo que da Jorge y Esteban no lo da nadie, de alguna forma está la virtud del técnico de aprovechar este talento y capacidad que tienen para el beneficio de una idea y eso pasaba en algún momento", completó al respecto.

Luego, aclaró que Jaime Valdés "es un jugador notable, espectacular, más allá de lo que haya sucedido después", hablando en relación a la abrupta salida del volante.

También se refirió al momento en que Agustín Orión dejó la institución y señaló que "para mí, fue algo normal, no voy a hablar de la interna de nosotros como equipo, pero no me generó nada su salida de Agustín, fue algo consensuado entre él, yo y la dirigencia del club, la decisión se respeta mucho y las cosas que son nuestras y más internas quedarán para nosotors".

En relación a su aventura en Alianza Lima, afirmó que "estamos viendo a algunos jugadores chilenos, pero es mejor guardarse los nombres", y aclaró que no tiene intención de fichar a Gabriel Costa, debido a que "está en otra etapa de su vida".