Matías Fernández no está en los planes de Colo Colo

Blanco y Negro no tiene considerado al volante para el segundo semestre.

La salida de Matías Fernández de Junior de Barranquilla abrió el apetito de los hinchas de Colo Colo, quienes esperan volver a ver al "14" nuevamente en el Estadio Monumental, no obstante, desde Macul descartaron traer al jugador en esta ventana de contrataciones.

De acuerdo a lo que informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, en Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos albos, el ex seleccionado chileno no entra en los planes del equipo dado que ese sector está cubierto y no hay salidas programadas para esa zona en el actual plantel.

Luis Mena, amigo de Matías y actual embajador de Colo Colo, comentó la situación y dijo que de momento el jugador está tranquilo.

"Siempre hablo con él, está tranquilo, feliz con su familia. Si vuelve, lo pondría contento, pero está el técnico y los dirigentes, quienes son los que deciden el armado del plantel", comentó Mena a la salida del Estadio Monumental.

"Tengo la mejor impresión como deportista y como persona, y si llegara Matías, Arturo (Vidal) o Claudio (Bravo), sin duda serían un aporte y se sentirían en casa", añadió.