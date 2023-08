Maximiliano Falcón: El objetivo principal de nosotros siempre fue el campeonato

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se refirió al alza del elenco albo que lo tiene en la tercera posición a solo seis puntos del líder Cobresal y se mostró ilusionado con seguir al alza para abocarse derechamente a la lucha por el título.

"El objetivo principal de nosotros siempre fue el Campeonato Nacional. Obviamente que uno quiere jugar Copa Libertadores y hacer lo mejor posible en el papel, pero cuando no se da tampoco hay que quedarse en eso", aseguró a su salida del Estadio Monumental.

La apuesta de los albos pasa después de resarcirse de los que significó quedar eliminado de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana.

"Hay que dar vuelta la página, aunque duela como dijimos en ese momento y enfocarse en lo que nos queda, que es Copa Chile y el Campeonato Nacional. La idea es ganar los dos torneos", explicó antes de referirse al duelo que jugarán este fin de semana ante Coquimbo Unido.

"Están todos bien en el equipo. No hay ningún lesionado y eso es bueno. Todos están empujando para jugar y el que está jugando no se puede regalar porque el de atrás se lo come por así decirlo", comentó.

Por último tuvo palabras para el Superclásico, el cual se jugará el próximo 3 de septiembre: "Hay que ir paso a paso. Ahora tenemos tres puntos que son importantes de visita contra Coquimbo, pero esos partidos siempre son lindos para jugarlos", dijo.

"Esos partidos los disfruto mucho y estamos a la espera. Independiente del momento de la U, a mí en lo personal espero que nos jueguen con todo lo que tengan y que sea un gran partido", sentenció.