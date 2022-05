Maximiliano Falcón: El objetivo principal es el Campeonato y vamos a apuntar a eso

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre los objetivos del cuadro albo en la temporada, asegurando que la meta principal es conseguir el título en el Campeonato Nacional, aunque también esperan competir de buena forma en Copa Libertadores.

"Nosotros dijimos que el objetivo principal era el Campeonato. Entonces vamos a apuntar a eso y a competir en la Copa como lo estamos haciendo. Creo que estamos haciendo un buen papel, estamos a la altura, pero hay que afinar algunos detalles porque los partidos de Copa se definen por detalles", expuso el zaguero.

Según Falcón, indicó sobre el juego de los albos que "nosotros somos muy fuertes arriba y me gusta mucho el contragolpe que tenemos. Tenemos jugadores rápidos, entonces tratamos de darles la seguridad atrás para que ellos se sientan tranquilos de cuando tienen la pelota arriba a jugarse el mano a mano siempre o tratar de hacerle daño al rival. Yo creo que eso es lo más fuerte que tenemos".

Por otro lado, se refirió al duelo ante Curicó Unido en el que se impusieron por 2-1. "Fue un partido duro, un rival que jugaba muy bien. Yo siempre comento con mis compañeros que es uno de los rivales que más nos ha complicado. Tienen buenos jugadores y juegan bien... Yo creo que son tres puntos muy importante", deslizó.

"Creo que también por ahí en algunos se notó un poco el físico, por ahí no se recuperaron bien. Bueno, me incluyo. En lo personal me sentía un poco cansado. Obviamente que fue el ritmo de partido que te lleva a querer ganar todas la pelota, pero yo creo que se hizo un partido bastante correcto", agregó.

Finalmente, expresó que se siente "muy bien. He crecido muchísimo, eso me pone contento, porque si me va bien a mí, obviamente le va a ir bien al grupo y viceversa. Ese sueño siempre está pendiente desde niño. Hay que trabajar para eso, obviamente, porque en la selección uruguaya, en el puesto mío hay mucha competencia y eso es lindo, te motiva a seguir e irte superando día a día, porque si no, no va haber opción"