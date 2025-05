“No da para más la teleserie”: Alfredo Stöhwing exige zanjar el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

Este miércoles, en una nueva reunión del directorio de Blanco y Negro, uno de los puntos más esperados será la discusión sobre el futuro de Jorge Almirón. La continuidad del DT argentino se ha convertido en una verdadera teleserie que ya empieza a incomodar a varios dentro del club.

Las negociaciones para sellar su salida se han estancado por diferencias económicas, y los dos bloques que componen la concesionaria siguen enfrentados: el sector liderado por Aníbal Mosa insiste en su desvinculación, mientras que el Vial-Ruiz Tagle apuesta por su permanencia en la banca alba.

“No da para más la teleserie” Alfredo Stöhwing pide darle un punto final a la eventual salida de Jorge Almirón. A esta hora comienza la reunión de BYN. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/gZ1IHD9lZz — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 28, 2025

Alfredo Stohwing exige zanjar el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

Alfredo Stöhwing, expresidente de Blanco y Negro y figura clave del bloque opositor a Mosa, rompió el silencio en la antesala de la reunión y fue claro: esta situación no puede seguir alargándose.

"Como todos los directorios ordinarios. Está vigente el tema del entrenador, así que por supuesto que es un directorio importante", señaló al ser consultado por la relevancia de la cita.

Además, reafirmó su postura en favor del actual DT del Cacique: "Ustedes ya saben mi opinión, a mí me encantaría que se quedara", expresó ante los medios.

Eso sí, dejó en claro que el ambiente en Blanco y Negro no resiste más dilaciones: "No puedo predecir cosas. No da para más la teleserie", sentenció, evidenciando el desgaste que ha provocado el incierto escenario en torno a Almirón.

El directorio tiene la última palabra y se espera que en las próximas horas, Colo Colo finalmente tome una decisión que permita cerrar este capítulo de incertidumbre.