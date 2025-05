No es solo Cristián Zavala: ¿Alan Saldivia ve la puerta de salida en Colo Colo?

Tal parece que los movimientos en la interna de Colo Colo abarcarán más que solo la inminente salida del técnico Jorge Almirón, y aunque guardan relación con cambios en el plantel, no dejan de ser importante por la actualidad de la institución de Macul.

Bien sabido es que Colo Colo tendrá una merma importante en lo económico producto de la sanción que le impuso Conmebol al tener que jugar sin público de local sus partidos en Copa Libertadores, algo que ya sufrió ante Racing y próximamente con Atlético Bucaramanga, su último duelo en fase de grupos antes de decir adiós a su participación en el torneo continental.

Dicha situación puede generar que el Cacique deba hacer caja y para ello vender a algunos jugadores del plantel para el mercado invernal del fútbol chileno, que se abrirá en las próximas semanas. Ya en las últimas horas se confirmó un fuerte interés de Newell's por llevarse a Cristián Zavala, a lo que se le podría sumar una eventual salida del uruguayo Alan Saldivia.

¿Alan Saldivia deja Colo Colo a mitad de año?

A pesar de ser aún un indiscutido para Jorge Almirón en las oncenas de Colo Colo, el rendimiento de Saldivia ha sido fuertemente cuestionado por la hinchada alba, debido a su mal desempeño en comparación de lo que hizo el pasado 2024.

Versiones de que el zaguero uruguayo ha estado desenfocado producto de cuestiones extra deportivas han sido las principales críticas de parte de la parcialidad del elenco Popular, sin embargo, con todo eso igualmente existen interesados por los servicios del joven jugador para arrebatárselo a Colo Colo.

En el programa de este jueves de Pelota Parada en TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta ratificó lo que había adelantado su colega Marcelo Muñoz sobre los sondeos por Saldivia. "Lo de Alan Saldivia, a mí también me había llegado la información. No la había querido dar aún porque me faltaban detalles por confirmar, pero sí, me llegó esa información de que hay una posibilidad. Existe la opción de que el jugador reciba una oferta real para partir a mitad de año", consignó Arrieta, sin aclarar eso sí qué club o clubes serían los interesados para adueñarse del defensor central, que podría sumarse a Zavala como las bajas en Macul para la segunda rueda del torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Unión Española en el Estadio Monumental este sábado 24 de mayo, en duelo válido por la Fecha 12 del Campeonato Nacional.

Dicho compromiso entre albos e hispanos se jugará a partir de las 17:30 horas de nuestro país, y podrás seguirlo con el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.