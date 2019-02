Paredes y Valdivia están descartados para el duelo ante Universidad de Concepción

Mario Salas, técnico de Colo Colo, confirmó en rueda de prensa que Jorge Valdivia y Esteban Paredes aún están en proceso de recuperación por sus lesiones, por lo que están descartados para el enfrentamiento contra Universidad de Concepción que se jugará este viernes en el Monumental.

Por su parte, Matías Zaldivia está recuperado y a disposición del cuerpo técnico para el compromiso.

Respecto al choque con los penquistas, el "Comandante" aseguró que no están confiados tras el partido con Unión Española e insistió que esperaran al campanil "con los pies sobre la tierra, pues enfrentaremos a uno de los mejores equipos del campeonato".

"Nuestra preparación del partido es salir a ganarlo, será siempre. Esta presión no nos afecta. Tenemos claro que tenemos que ser protagonistas y ganar el encuentro", añadió.

Además, explicó que en el plantel entienden el actual escenario: "Quedan 29 partidos y el gran desafío es mantener el nivel hasta el final".

Asimismo, se refirió a la inclusión de jugadores juveniles en la formación y envió un mensaje claro: "No voy a regalarle la camiseta de Colo Colo a nadie. Te lo ganas y juegas. Eso es para mí lo ideal. Yo no estoy con la idea de tener que cumplir con el reglamento, sino que el juvenil se gane su espacio. Y con eso ayudará a cumplir la normativa"

Finalmente, Salas se refirió al error de la ANFP en la inscripción de equipos en los torneos Conmebol.

"Tranquilos no estamos. De acuerdo a lo que escuchamos, siento que ellos están en una postura más tranquila, en cuanto a asumir el error y la responsabilidad y que le encontraron solución al tema. No soy experto en la reglamentación. Me dejo guiar por lo que llega de la gerencia y la ANFP", sentenció.

El partido entre Colo Colo y la U. de Conce se jugará en el Monumental a las 20:30 horas (23:30 GMT) y lo podrás seguir con la cobertura de Cooperativa y AlAireLibre.cl