¿Qué se cree? Carlos Caszely repasó a Maximiliano Falcón tras su salida de Colo Colo

En Colo Colo aún está fresca la herida tras la sorpresiva salida de Maximiliano Falcón del elenco popular, situación que se dio de forma inesperada y que no estuvo exenta de controversias.

Pese a tener contrato vigente con el cuadro popular, el zaguero uruguayo optó por ausentarse de la pretemporada del club albo para forzar su traspaso al Inter Miami de Lionel Messi, lo que generó malestar en parte de la hinchada. Finalmente, el traspaso se concretó por 2.5 millones de dólares, sellando el adiós del uruguayo del fútbol chileno.

Carlos Caszely repasó a Falcón por su salida de Colo Colo

Maximiliano Falcón ya fue oficializado como nuevo jugador de Inter Miami y acá en Chile su recuerdo permanece fresco, más aún cuando el cuadro albo ha tenido algunos problemas en la zona defensiva.

Es por ello que las críticas le llueven al defensor uruguayo por la forma en que se fue del club, ya que era un jugador muy querido por los hinchas albos. Uno de los que se fue en mala contra el jugador fue Carlos Humberto Caszely, quien no perdona la forma en que el “Peluca” se fue del Monumental”.

“Él tenía que haber ido al primer entrenamiento y haber alegado desde su lugar, pero él no puede no ir. ¿Qué se cree?”, comentó el ídolo colocolino en el podcast Trisabor.

“Lo que hizo fue una falta de respeto para sus compañeros, para el club, para los hinchas, es una falta de respeto para todos”, agregó.

El goleador histórico del Cacique señaló que este tipo de situaciones pasan cuando se le entrega tanto cariño al futbolista extranjero, cuando éstos, en algunas ocasiones, no son recíprocos con los hinchas nacionales.

“No es ni (Elías) Figueroa, ni (Alberto) Quintano, ni (Franz) Beckenbauer ni nada, no me jodan. Es lo que nos pasa acá en nuestro país, somos demasiados respetuosos con los extranjeros y no nos queremos nada”, puntualizó.

¿Cuándo se juega el partido de Colo Colo vs San Felipe?

El compromiso entre el Cacique y el Uni Uni se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero a las 20:00 horas en Macul, es decir, exactamente tres días después de su programación original.