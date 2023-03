Quinteros rumbo al Superclásico: Estamos confiados en repetir una buena actuación

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, repasó lo que fue la victoria como local sobre Magallanes en el Monumental y comenzó a palpitar lo que será el duelo contra el clásico rival deportivo, Universidad de Chile.

"Este tema de los altibajos es por los cambios, porque todavía no se conocen bien, pero ahora no cometimos los errores individuales del partido anterior, que fue raro porque no equivocamos y nos hicieron los goles", indicó en conferencia de prensa.

"Lo importante ahora es tratar de mantener a todos los jugadores para ir entrenando, jugar más partidos juntos y dar un orden para tener regularidad en los rendimientos", agregó.

Respecto al Superclásico, Quinteros indicó que "para el hincha el clásico es especial; se juegan un montón de situaciones, emociones, etc. Como entrenador, sé que se juegan tres puntos, pero anímicamente representan más. Tenemos que mantener el orden y agregar cosas.

"Estamos confiados que podemos repetir una buena actuación, tenemos que trabajar. Le ganamos a un equipo muy bueno, entonces nos da la posibilidad de confiar y trabajar con más tranquilidad para encarar el clásico, aún mejor que este partido".

Además, jugó al misterio sobre la presencia de Maximiliano Falcón contra la U. "Todos en el fondo estuvieron muy bien. Falcón está trabajando de forma diferenciada, tuvo una lesión muscular estos días, que no fue grave. Veremos como están los jugadores en la semana, si se suma Falcón tendremos más variantes", aseguró.