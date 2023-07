Quinteros y la ausencia de Lezcano: "El reemplazante" no llegó al nivel de Lucero

Gustavo Quinteros se refirió a su decisión de no nominar a Darío Lezcano para enfrentar a Huachipato y aseguró que simplemente no alcanzó el rendimiento esperado, aunque respaldó en parte al jugador que llegó en inicios de la temporada.

"El reemplazante no llegó al nivel de Lucero... No pudo. Ahí a lo mejor tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado. Pero ya está, nosotros tenemos que dar explicaciones todo el tiempo de esto y es sabido lo que sucedió", indicó en rueda de prensa.

"No tengo dudas que si hubiésemos aprovechado más las opciones que se generaron en los partidos, estaríamos en otra situación", analizó.

"Venir a Colo Colo no es fácil; no cualquier jugador viene, juega y la rompe. No es así. Hay muchos jugadores que han llegado, les ha ido muy bien en otros equipos y cuando llegan a Colo Colo les cuesta", añadió, explicando en parte la falta de gol en el conjunto albo.

Lezcano no fue incluido en la nómina de los últimos dos partidos: la estrepitosa visita a Atlético Mineiro por Copa Sudamericana y el choque con Ñublense en el torneo local. Entre todas las competencias lleva 11 partidos y cuatro goles en el cuadro "popular".