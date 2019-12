Ricardo Dabrowski: Lo que simboliza Matías Fernández para el hincha es muy importante

El ex técnico de Colo Colo dialogó con Al Aire Libre sobre el retorno del jugador al "Cacique".

El argentino Ricardo Mariano Dabrowski, ex técnico de Colo Colo, conversó con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa sobre los inicios de Matías Fernández en el primer equipo de los albos, y la importancia de su retorno, después de 13 años en el extranjero.

"Hay que ver cómo llega al fútbol chileno, viene con un bagaje de Europa, México y su paso por Colombia. Imagino que para él, si se concreta la vuelta, lo que hará con motivación y convicción de aportar lo mejor. Lo que simboliza para el hincha de Colo Colo es muy importante", explicó el "polaco".

Dabrowksi, además, recordó cómo se generó el debut de Matías en el equipo profesional, en 2004.

"Habia un grupo de jugadores que entrenaban aparte, y Chano Garrido me dijo que eran jugadores que dejarían el club. Uno me llamó la atención, y me dijo que se había desmotivado porque había jugado poco. Tenía muchas condiciones y le ofrecí entrenar con nosotros", relató.

"Este chico hacía cosas fantásticas y no podíamos perder ese talento. Debutó ante la U y después le ofrecí ser titular ante Cobresal. Fue figura y no paró más", finalizó.