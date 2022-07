Stöhwing: Las finanzas de Colo Colo están muy ajustadas, hicimos malabares para reforzarnos

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió a la situación económica de Colo Colo y lo difícil que ha sido poder concretar refuerzos para el segundo semestre. El directivo aseguró que no es seguro que puden concretar un tercer fichaje.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa el mandamás del cuadro albo se refirió al actual momento del equipo tras el fracaso internacional. "Estamos punteros, pero no hablaría de favoritismo. El torneo se ha transformado en una prioridad al igual que la Copa Chile y para eso haremos todos los esfuerzos", indicó.

En temas más administrativos, Stöhwing, se sinceró respecto a la situación económica que atraviesa la institución. "Las finanzas de Colo Colo no han sido buenas, entonces no ha sido fácil traer refuerzos", expresó.

"Las finanzas del club están muy ajustadas. Hemos hecho malabares para poder traer los mejores refuerzos posibles. A comienzo de año se armó un buen plantel, hemos tratado de hacer lo mejor posible", complementó.

Por otro lado, aclaró que "al único que no pudimos traer fue al jugador al que le salieron alterados los exámenes y está el caso de Martín Rodríguez que prefirió ir a otro lado. Estamos muy contentos con Agustín (Bouzat) y Marco (Rojas)".

Con miras al futuro, el dirgente indicó que "el desafío es grande. Colo Colo debe situarse en una situación financiera sólida. Se debe trabajar en tener unas finanzas mucho más sólidas para que la competencia internacional mejore. Hay mucho entusiasmo en llevar esto adelante".

Por otro lado, Stöhwing advirtió que espera darle rodaje a los cáadetes durante su gestión. "Yo he sido una fanático persecutor de los juveniles, me encanta que el plantel se nutra de jugadores de la cantera, tiene una impronta especial. Cuando se traigan refuerzos, deben ser importantes y que no tapen a nuestros jugadores. Joan Cruz es uno de los jugadores importantes y queremos que siga con nosotros", expresó.

El comportamiento de los hinchas y el Estadio Monumental

Alfredo Stöhwing también le hizo un pedido a los hinchas para evitar nuevas sanciones al Estadio Monumental como el que los privó de jugar con público ante Fortaleza en Copa Libertadores.

"Yo les hago un pedido a los hinchas, casi un ruego, de que el comportamiento sea el mejor. Contra Fortaleza perdimos una cantidad de plata impresionante que podría servir para invertir en muchas cosas importantes. Estamos tratando de darle la mayor importancia posible a la seguridad y a la visita del hincha al estadio", expresó.

"Nos parece que limitar el aforo a 10.000 personas es injusto, porque hay estadios que se llenan con esa cantidad de gente, pero para nosotros es un cuarto de la capacidad. Las remodelaciones en estos momentos no es fácil, pero queremos enfrentarlo y es algo que requiere de trabajo en equipo y unanimidad", agregó.

También se refirió a Gustavo Quinteros y sus constantes reclamos por refuerzos. "Hay una buena relación interna en Colo Colo, yo tengo una buena relación con él. El habla más por la prensa y se ve quizás presionado a decir esas cosas, pero yo prefiero decir que estamos alineados", expuso.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de una tercera contratación. "No es un tema fácil, debe ser un jugador chileno. Derrepente llega alguna novedad, pero no es algo seguro... Encontramos a Marco que no estaba en el radar de nadie", cerró.