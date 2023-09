Stöhwing sobre Lezcano: Es relativamente caro, sería ideal que estuviera aportando al club

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, dedicó palabras a la situación que vive el delantero paraguayo Darío Lezcano, quien dejó de ser considerado por el técnico Gustavo Quinteros.

"No es ideal, es un jugador importante, relativamente caro, el ideal sería que estuviera aportando para el club, pero no se ha podido. Es decisión del entrenador que lo cite o no, él tiene contrato hasta el 2024 y es una cosa que va a tener que evaluarse", sostuvo.

"El ideal sería que eso no se repita", agregó, para luego explicar por qué no dejaron que se fuera del club durante el presente torneo: "Podía convertirse en un problema si se lesionaba Damián podríamos quedar con la delantera debilitada a final de campeonato y siempre hemos privilegiado la parte deportiva", completó.

Por otro lado, le preguntaron si Arturo Vidal será bienvenido en el partido con Cobresa, y sostuvo que "es un agrado recibirlo acá, esu n hombre de la casa y un hombre importante para el fútbol chileno, sería uin grado... aprovechamos de conversar con él".