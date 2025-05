Stöhwing volvió a “prestarle ropa” a Jorge Almirón en Colo Colo: “Es de esperar que se quede”

Alfredo Stöhwing, director y expresidente de Blanco y Negro, volvió a referirse a la situación de Jorge Almirón, quien pende de un hilo en la banca de Colo Colo, pese a la goleada por 4-1 ante Unión Española en el estadio Monumental.

La decisión de la dirigencia (en votación dividida) es negociar la salida del entrenador, pero Stöhwing no está de acuerdo y nuevamente abogó por su permanencia en Macul.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Stöhwing y su nueva defensa de Jorge Almirón en Colo Colo

Tras el partido ante los hispanos, Alfredo Stöhwing conversó con los medios de comunicación y no se guardó su respaldo a Almirón: "Un muy buen triunfo. Muy contento por la hinchada. Esto ratifica lo que dije hace unos días de que en los últimos dos partidos ellos han mostrado una muy buena recuperación que hoy día se concretó y se vio un buen equipo, así que contento por lo que ocurrió y es de esperar que se pueda quedar".

Sobre los abrazos del plantel al técnico en el momento de convertir goles: "Muy bonito, muy emocionante y eso demuestra que hay una muy buena comunicación entre el plantel y el cuerpo técnico".

También fue consultado sobre los gestos de agradecimiento de Almirón a la gente: "No lo puedo interpretar, no sé si era como un agradecimiento a los aplausos y al cariño que le dio la gente u otra cosa, como no tengo ninguna comunicación en los últimos días respecto del directorio, no sé qué ha ocurrido"

Después insistió sobre su salida: "Yo creo que sería injusto, se ha esforzado al máximo, tuvimos un muy mal periodo por una serie de razones que ya las he explicado, que son más bien culpas institucionales y es de esperar que se quede, yo creo que es la búsqueda de un culpable y no una medida racional".

"Es de esperar que ocurra eso, nosotros esperamos por la continuidad de Almirón. Esperamos que pueda continuar y yo creo que es un excelente cuerpo técnico y hoy día se demostró, así que hay que esperar eso", sentenció.