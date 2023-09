Stöhwing y un regreso de Vidal: Es de la casa y en su momento se verá que aquello ocurra

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, habló con los medios tras la reunión de directorio este jueves y se refirió a un posible retorno de Arturo Vidal, apuntando que el "King" es un "hombre de la casa" y en su debido momento se tratará ese tema.

"No se conversó nada del tema Vidal. Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno y de Colo Colo, y por supuesto se verá en su momento que aquello ocurra", declaró Stöhwing.

Al ser consultado nuevamente sobre el tema, Stöhwing precisó que "Arturo pertenece a otro club, tiene contrato hasta fin de año, está lesionado, y no queremos incomodar al plantel actualmente con ninguna cosa externa que no sea en avanzar para acercarnos al puntero del campeonato y ganar la Copa Chile. No pensamos en esos temas".

Además, agregó que son varios los temas que se deben considerar: "Hay que ver la renovación del entrenador, qué jugadores solicita, los recursos, la opinión de la gerencia deportiva, del directorio. En un club como Colo Colo que tratamos de hacer las cosas profesionalmente, pasa por distintos estamentos, sin perjuicio de tener siempre las puertas abiertas para conversar con Arturo".

Stöhwing también habló sobre la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, y sostuvo que "estamos trabajando" y "tendremos que ver las evaluaciones a fin de año".

Finalmente, respecto a los proyectos en el Monumental para el centenario del club (en 2025), Stöhwing apuntó que "es una etapa importante, estamos algo atrasados, pero queremos tener noticias que se vea un estadio distinto, aunque no esté terminado para esa fecha".