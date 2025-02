Ya es compañero de Lionel Messi: Maximiliano Falcón fue oficializado en el Inter Miami

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón comenzó a vivir su sueño ya que este sábado fue oficializado como el nuevo jugador del elenco de Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

De esta forma, el zaguero uruguayo comienza a dejar en el pasado su paso por Colo Colo, elenco en el que conquistó dos Torneos Nacionales, dos Copa Chile y dos Supercopa.

Tras su convulsionada salida del elenco popular, el futuro del jugador se puso incierto luego que su nombre no apareció en la lista de jugadores inscritos para disputar la Concachampions, certamen que se inicia el próximo martes 18 de febrero.

Sin embargo, el futuro del uruguayo se aclaró este sábado luego que las redes sociales del cuadro dónde militan Lionel Messi, Luis Suarez y otras figuras, anunciaron el fichaje del ahora exjugador del Cacique.

“Maximiliano Falcón ya viste los colores del sueño. ¡Bienvenido a Miami!“, escribieron.

Maxi Falcón ya viste los colores del sueño 💗🖤 ¡Bienvenido a Miami!



We’ve signed defender Maximiliano Falcón from Chilean First Division champions Club Social y Deportivo Colo Colo.



