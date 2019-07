Zaldivia y posible retorno de Matías Fernández: Si viene ojalá sea un aporte

Matías Zaldivia, defensa de Colo Colo, se refirió a la posibilidad de que Matías Fernández retorne al "Cacique" y afirmó que el nombre del volante "habla por sí solo", comparándolo con Jorge Valdivia y Esteban Paredes.

"Habia por sí solo. Igual que el Mago y el Tanque. Son jugadores que al club le dieron mucho y si viene ojalá sea un aporte", explicó el zaguero argentino.

Zaldivia, de 28 años, también se refirió a la chance de poder jugar en un futuro en la selección chilena.

"Falta mucho. No me gusta hablar porque hay gente que cree que pienso en selección y aún no estoy nacionalizado. Si me toca, me gustaría", explicó.

Por último, Zaldivia hizo un balance sobre sus compañeros Oscar Opazo y Esteban Pavez, que defendieron a la Roja en la Copa América de Brasil.

"A los chicos no les toco jugar mucho. Pero Chile hizo una buena copa. El Torta sabemos que tiene posibilidad de jugar por un lado y otro, eso es bueno para la Selección", cerró.

El próximo partido de Colo Colo será ante Barnechea, el domingo 14 de julio en el Estadio Monumental, por los octavos de final de Copa Chile.