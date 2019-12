Coquimbo Unido anunció la incorporación de cinco refuerzos

Coquimbo Unido será uno de los clubes chilenos que tendrá participación en la Copa Sudamericana la próxima temporada. El cuadro "pirata" asumió el dasafío y, con la expectativa de conseguir buenos resultados a nivel internacional, decidió contratar a cinco refuerzos, los cuales presentó a través de un video en redes sociales durante esta jornada.

Se trata del arquero Guillermo Orellana, ex Deportes Temuco; el defensa Raúl Osorio, ex O'Higgins; el lateral derecho Juan Carlos Espinoza, ex Audax Italiano, el volante Felipe Villagrán, ex Braga B de Portugal; y el venezolano Andrés Montero, delantero que tuvo su última experiencia en Deportivo Táchira.

Esta misma semana el equipo aurinegro informó la contratación de Germán Corengia como nuevo director técnico, tras la salida de Patricio Graff.

¡BIENVENIDOS A BORDO, TRIPULACIÓN 2020! 🟡⚫️



Aquí presentamos a los nuevos PIRATAS que acompañarán a nuestros GUERREROS AURINEGROS en la travesía 2020 del BARBÓN! 💛☠️🖤#SoyPirata🏴‍☠️