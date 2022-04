Hinchas de Liverpool dedicaron "You'll Never Walk Alone" a Cristiano Ronaldo

Los fanáticos de Liverpool protagonizaron un emotivo momento en Anfield durante el partido ante Manchester United por la Premier League.

Los hinchas del equipo rojo dedicaron un minuto de aplausos al jugador portugués de los "red devils" Cristiano Ronaldo, quien el lunes anunció la muerte de su pequeño hijo y que por tal motivo se perdió el encuentro.

Además, al luso le cantaron "You'll Never Walk Alone", célebre himno del conjunto británico.

Liverpool fans belt out “You’ll Never Walk Alone” as part of an applause from the 7th to 8th minute in support of Man United star Cristiano Ronaldo, who announced the death of his newborn son yesterday



(via @beinsports_en) pic.twitter.com/15ImM38cVq