¿Tiene nuevo club?: El enigmático mensaje de Cristiano Ronaldo tras cerrar su temporada con Al Nassr

La liga de Arabia Saudita llegó a su fin en su temporada 2024-25 este lunes con la disputa de la última jornada del torneo, una en la que se jugaron todos los partidos en simultáneo, incluido el del ya campeón Al Ittihad de Karim Benzema y N'Golo Kanté y el Al Nassr del portugués Cristiano Ronaldo y compañía.

Precisamente, el Al Nassr tenía la chance este lunes de maquillar un final de temporada para el olvido, en la que se quedaron en el tercer lugar de la liga, fueron eliminados tempranamente en la King Cup saudí y también se despidieron en semifinales de la Liga de Campeones de Asia, cuando fueron humillados por el Kawasaki Frontale de Japón.

En ese contexto, el conjunto de CR7 no pudo cumplir con despedir con festejos su campaña, ya que en la última fecha de la liga saudí cayeron por 3-2 frente a una remontada del Al Fateh, encuentro en el que el astro portugués anotó pero no bastó, eso sumado a que tras el partido publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

Al Nassr no pudo en su visita a Al Fateh, que reaccionó al tanto de Cristiano en los 42' minutos con los goles del argentino Matías Vargas en los 45+4', Mourad Batna a los 81' y de Matheus Machado en los 90+6'. El otro descuento de los de Riad fue obra del senegalés Sadio Mané, en los 75'.

Luego de este traspié, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales envuelto en misterio pero a la vez muy directo. "Este capítulo terminó. ¿La historia? Se seguirá escribiendo", posteó el luso tanto en X como Instagram.

"Agradecido a todos", cierra en la publicación, dando a entender que su aventura en Arabia Saudita con Al Nassr estaría llegando a su fin tras dos temporadas, 105 partidos jugados y 93 goles marcados con los "Caballeros de Najd".

