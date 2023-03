Municipio y empresa de seguridad se enfrentan por guardia de viralizada escena sexual en Estadio La Granja

Las polémicas imágenes que se conocieron ayer miércoles en torno a un guardia teniendo sexo en una de las tribunas del Estadio La Granja de Curicó abrió una disputa entre la Municipalidad y la empresa contratista a cargo del trabajador.

De acuerdo a lo publicado por el medio local Vivimos la Noticia, el guardia pertenece a la empresa Servicur, la cual había sido contratada por el municipio para salvaguardar los puntos de pago del Permiso de Circulación 2023.

Ante ello, David Muñoz, administrador municipal decidió poner en antecedente de los hechos a la directora de Tránsito, Verónica Caputto, y solicitó la desvinculación del sujeto.

Sin embargo, la empresa argumentó que no pueden, pues "sólo tiene octavo básico", informando que sólo procederán a trasladarlo a otro lugar.

"Si a él no lo finiquitan tendremos que ver desde el punto de vista jurídico que lo tengan que desvincular porque, primero, no corresponde que esté en ese lugar y, segundo, no corresponde lo que está sucediendo", explicó Muñoz al citado medio.

De acuerdo a la misma fuente, desde la Municipalidad de Curicó buscarán identificar a la mujer.

"Siempre confiamos que cuando licitamos a una empresa para el tema que sea entendemos que es una empresa seria, independiente que trabajadores tengan estudios no avanzados. Porque una de las explicaciones tenía que ver que esta persona tiene octavo básico solamente. Una cosa es que uno tenga pocos estudios. Otra cosa es nuestra forma de trabajo, ser cuidadosos en nuestro accionar", expresó.