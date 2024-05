Día del entrenador de fútbol: ¿Por qué se celebra este 13 de mayo?

El 13 de mayo es una fecha especial en el calendario de conmemoraciones futboleras. Este día se celebra a los entrenadores de fútbol, todo en honor al histórico DT del Manchester United, Sir Alex Ferguson.

La referencia a la que apunta esta particular fecha, tiene relación con el último partido que dirigió Ferguson en 2013. Si bien se indica que fue un 13 de mayo de la temporada 2012-2013 en que el multicampeón estratega comandó su último encuentro con los Diablos Rojos, lo cierto es que la última jornada al borde de la cancha fue el 19 de mayo.

En ese partido, el United empató 5-5 con el West Bromwich Albion, y el entrenador que dirigió al conjunto rojo por 27 temporadas fue despedido con una tremenda ovación por parte de los jugadores y de los asistentes al estadio.

Es por esta razón que tras un consenso se estableció el 13 de mayo como el día para conmemorar a los entrenadores de fútbol, que son tan importantes como los jugadores.

