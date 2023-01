Eduardo Berizzo y la humillante derrota de la Roja: Una actuación así no se puede repetir

Eduardo Berizzo, técnico de la selección chilena, fue autocrítico tras la dura estrepitosa goleada que sufrió La Roja Sub 23 este miércoles ante Santiago Wanderers en Playa Ancha, señalando que una actuación así "no puede volver a ocurrir".

En rueda de prensa, el "Toto" apuntó que: "Hicimos un primer tiempo muy malo, con muchos errores defensivos que pagamos con goles en contra. Es un resultado para olvidar o recordar, y que una actuación así no se puede repetir".

"A golpes también se enseña, de una actuación mala también se aprende y sirve para que los futbolistas tengan roce y competitividad. De acá a octubre queremos jugar muchos partidos y que las actuaciones nos den forma internacional pensando en los Panamericanos", remarcó.

Berizzo insistió en que: "Las derrotas también enseñan. No tuvimos un funcionamiento acorde a lo que el rival proponía y al máximo nivel eso se paga caro. Tuvimos errores que no podemos volver a repetir".

"Queremos que los jugadores sub 23 se puedan ir acercando a la selección adulta y con este tipo de partidos puede ayudar a que tengan opciones reales", sentenció.