Rogelio Delgado analizó paso de Berizzo por Paraguay: Se dejó casi de lado nuestro ADN

El ex jugador paraguayo Rogelio Delgado analizó el paso del entrenador Eduardo Berizzo por la selección de ese país y criticó que se dejó de lado el ADN histórico de la Albirroja, pese a que fue una herencia de su predecesor.

"Es un entrenador serio, planificador, y en Paraguay heredó una mochila pesada que dejó el técnico anterior, el colombiano Juan Carlos Osorio, y le fue difícil eso", dijo a El Mercurio.

"En Paraguay entró toda esa fiebre, ese síndrome de la posesión, y eso colisiona totalmente contra nuestro ADN y estilo", siguió en el matutino.

"Lo nuestro nunca fue posesión, sino luchar para tener el balón y luego ser muy vertical para llegar al arco rival. Paraguay siempre fue de trabajar lso rebotes, provocando y ganando duelos individuales, jugar en la cancha de arriba en pelotas aéreas. Eso fue nuestro ADN, y en lugar de agregarle algo a eso, se lo dejó casi de lado, no sé si intencionadamente. Eso nos pasó factura", indicó.

"No vimos con él un patrón de juego estable, básico en el funcionamiento de la selección, y teníamos un mediocampo muy livianito, y Paraguay siempre tuvo mediocampo fuerte y cortador de juego, una trinchera. A nuestro juego histórico había que acompañarlo de posesión, pero no reemplazarlo", completó el ex zaguero de U. de Chile.

Berizzo está a detalles de convertirse en el entrenador de la selección chilena.