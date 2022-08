Presidente de Atlético Mineiro: Vargas es un gran jugador, merece nuestro respeto

El delantero de Atlético Mineiro Eduardo Vargas suena como opción en un club de Arabia Saudita, desde donde Al Nassr hizo llegar una oferta a la escuadra "gala".

La respuesta desde Brasil, en voz del presidente de la institución Sergio Coelho, fue que "este asunto se lo dejo a nuestro director Rodrigo Caetano, pero Vargas es un gran atleta, un gran jugador. Nos ayudó mucho el año pasado. Jugador de la selección nacional y merece nuestro respeto".

"No podemos sacrificar personas. Podemos tomar algunas decisiones con respecto a la disciplina, hablar. Pero no es tomar a un atleta de ese nivel, el ser humano y querer derribarlo, acabar con su carrera y exponer. Aquí no hacemos eso. Tenemos que tener respeto por las personas. Y Vargas es eso", explicó a Globo Esporte.

Los dichos de Coelho se explican por la reprimenda pública que realizó el DT Cuca tras su expulsión en Copa Libertadores ante Palmeiras.