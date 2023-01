Elías Figueroa: No quiero ser recordado por ser el mejor de la historia, sino por buena persona

El otrora zaguero de la selección chilena Elías Figueroa abordó su actual momento y contó que pese al reconocimiento que siente por parte de los hinchas, prefiere ser recordado como una buena persona antes de ser considerado el mejor de nuestra historia.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Figueroa recordó su infancia enfermiza y su primera pichanga: "Tenía 12 años cuando fui a la calle a jugar. Me acuerdo que mi vieja casi se va de espaldas. Yo había aprendido a caminar con muletas, pero también me ponía unas tablas para andar derecho. Nunca personaron que jugaría, pero lo hice. Lo único malo es que mis amigos me pusieron al arco porque pensaban que ahí no molestaría tanto", dijo antes de abordar su carrera como profesional.

"Nunca me gustó jugar de zaguero central. No era la posición en la cual quería destacar", contó antes de referirse a su actual vida.

"Donde voy me piden fotos y autógrafos, menos en Villa Alemana, porque acá todos me conocen de cabro chico. Me enorgullece que el estadio de Valparaíso lleve mi nombre", comentó.

"Veo poco fútbol. Solo voy a ver a Wanderers. Más a sufrir. La gente me dice que haga algo. Pero solo soy hincha. Hoy prefiero tomarme un café con mis amigos en el centro de Villa Alemana y pelar que andar viendo fútbol", expresó.

Sobre el hecho de ser considerado el mejor de la historia, Figueroa es claro: "Para nada estoy preocupado de eso. Todos saben lo que fui en el fútbol chileno y mundial y eso ya está escrito. Pero sinceramente hoy no quiero ser recordado por ser el mejor de la historia, sino por ser una buena persona. Yo hago cosas por las niños y adultos mayores del país sin que se sepa porque es lo me interesa dejar como legado. Esa mi forma de devolver la mano a lo que me dio el fútbol", expresó.