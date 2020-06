FIFA 20 habilitó equipo de superestrellas con Pelé, Maradona, Ronaldinho y Zidane

El videojuego FIFA 20 habilitó la opción de jugar con un equipazo de superestrellas del fútbol que tiene en su plantel a Pelé, Diego Maradona, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini y Hernán Crespo, entre otros.

La iniciativa forma parte de la campaña de la Unicef Soccer Aid World, que debía llevar a cabo un partido en Old Traffor entre un elenco combinado con estrellas mundiales frente a la selección de Inglaterra, que no se podrá jugar por la pandemia de coronavirus.

En ese escenario, la firma EA Sports y la Unicef decidieron que sus usuarios puedan utilizar offline al elenco conformado únicamente por astros mundiales, en el modo Patada Inicial.

Estas figuras del fútbol siempre han podido ser usados en el modo FUT Pro, pero para ello es necesario reunirlos y complementarlos en tu equipo, por lo que en esta ocasión pueden disfrutarlos gracias al Soccer Aid XI.

