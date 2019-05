Hermana de Paredes relató agresión de hinchas de la U: Eran como diez mujeres

Solange Paredes, hermana del goleador y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, conversó con Las Últimas Noticias, y entregó detalles de la agresión que sufrió junto a su madre, hermano e hija, por parte de hinchas de Universidad de Chile, luego del Superclásico de este sábado que terminó igualado 1-1 en el Estadio Nacional.

Solange, quien tras el pitazo final, se retiraba tranquilamente del recinto deportivo, relató al matutino que "salimos por Marathon y luego entramos a los estacionamientos del Estadio Nacional. Íbamos caminando haia la camioneta y por fuera iban todos los de la U, lo más ordinarios que te pudieras imaginar".

Junto con esto, agregó que "íbamos de la mano con mi hija chica, mi mamá y mi hermano chico, cuando de repente veo un 'choclón' de 'cabras chicas' que se metieron corriendo a los estacionamientos y empezaron a pegarnos de todo. Eran como diez, nos agarraron y no nos soltaron".

"Yo les decía: '¿Qué les pasa?, suéltenme, voy con la niña chica, cómo se les ocurre'. Luego llegó un muchacho de la U y nos separó y también uno del Colo que estaba grabando. Después apareció la señora Teresita González (del Club Social), que es amiga de hartos jugadores y que nos conoce y les gritó: '¡Déjenla, ella es la hermana de Esteban Paredes!' y salieron arrancando todas", añadió tras el shock.

Otra que se refirió al hecho fue la sobrina del futbolista, Ayleen, quien aseguró que "una venía corriendo, me agarró del pelo y nos pusimos a pelear, no me quedé de brazos cruzados. Mi madre estaba preocupada por la Marti (su otra hija)".

Finalmente, Solange describió la reacción de Esteban Paredes al enterarse de la situación, sosteniendo que: "no sé quién le avisó, pero llamó cuando estaba en la posta, me dijo: 'hermana, qué te pasó, ¿iban con camiseta?", a lo que ella respondió "no hermano, íbamos con nada, yo voy sin camiseta y si la llevo me tapo", agregando además que el capitán "albo" estaba preocupado".

Solange y sus familiares estuvieron hasta altas horas de la tarde en la ex Posta Central revisando sus lesiones, diagnosticadas como policontusiones, siendo precisamente ella la más afectada junto a su hija Ayleen, quien incluso terminó son importantes rasguños en su rostro.