"No voy a poder hacerte más goles": El "picante" mensaje de despedida de Paredes a Herrera

Esteban Paredes, delantero de Coquimbo Unido e ídolo de Colo Colo, envió un "picante" saludo a Johnny Herrera por su retiro como futbolista profesional y lo hizo bromeando, ya que lamentó que no podrá anotarle más goles.

El PICANTE y JOCOSO saludo de Esteban Paredes a Johnny Herrera 😱😁#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/zndFoofzss — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 7, 2021

"Quiero mandar un gran saludo a Johnny Herrera por su gran carrera que hizo en la U como en el fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante. Es el más ganador de la U. Y la verdad sólo desearle suerte en esta nueva etapa que él está tomando. Creo es que muy difícil retirarse del fútbol. Sabemos que no es fácil. Así que los mejores éxitos del mundo para ti y para tu familia. Espero que te vaya muy bien", declaró Paredes a TNT Sports.

Sin embargo, la broma llegó en la siguiente línea: "Lo bueno o lo malo es que los clásicos no van a ser de la misma forma. O no tan picantes como eran antes. Y van a tener la dicha que de que ya no voy a poder hacer más goles. Un abrazo grande y mucho éxito", cerró el ex capitán de los albos.

Consignar que en la estadística, Paredes le anotó 16 goles al ex portero azul, 12 de ellos en Superclásicos.