Solange Paredes: La forma en que despidieron a Esteban no fue la apropiada

La salida de Esteban Paredes de Colo Colo golpeó fuerte a su familia, sobre todo a Solange, su hermana, quien además de ser hincha alba, tiene también un kiosko en el Estadio Monumental por lo que siguió de muy cerca los años de gloria del ariete en Macul.

Es por eso que está triste y deja ver una crítica a la forma en que Blanco y Negro le hizo saber al artillero que no seguiría en la institución.

"Le dije que estábamos con él en la tristeza y en todas sus casas, todas las buenas vibras. No quise seguir hablándole porque estaba mal y empecé a ver las redes sociales. Me puse triste por él, la forma en que lo despidieron no fue la apropiada", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"¿Por qué no le dijeron antes de que pasara lo de la definición del descenso? ¿Por qué no esperaron un poco? O sea, un día de felicidad y al otro le tiraron la noticia. Las cosas estaban claras, en algún momento esto iba a pasar", añadió.

Con respecto a lo que viene, Paredes dice que "será difícil, triste ir al estadio y no ver a Esteban. Los hinchas me iban a comprar para saber de él y mandarle saludos, y si Esteban sigue en otro club lo vamos a ver igual".

Respecto al momento mismo de enterarse, Solange cuenta que "estábamos súper felices después del partido porque nos quedamos en Primera, y al otro día me puse mal, la gente me empezó a preguntar por qué no seguía, y ahí dije 'ooh'. Esteban siempre nos dijo que cualquier cosa que se supiera, él siempre nos iba a informar, porque la gente habla muchas cosas".

"Por WhatsApp le dije 'hermano ¿cómo estai?' y me dijo 'mal'. Le digo 'hermano, aguante ¿Verdad que no sigues en Colo Colo?'. Me dijo 'sí hermana' y me puso una cara triste", completó.