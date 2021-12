La agenda de los futbolistas chilenos para esta semana en la Europa League

Esta semana vuelve la acción a la Europa League, que tendrá importantes definiciones en la última fecha grupal.

Los equipos de Claudio Bravo, Guillermo Maripán y Charles Aránguiz ya tienen asegurada su presencia a la próxima ronda y veran acción el próximo jueves.

Revisa la agenda de los chilenos:

Jueves 9 de diciembre

Sturm vs. Mónaco (Guillermo Maripán), 14:45 horas.

Ferencváros vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 17:00 horas.

Celtic FC vs. Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini), 17:00 horas.