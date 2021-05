Liam Gallagher festejó la caída de Manchester United: "Todos vivimos en un Submarino Amarillo"

El cantante Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis y conocido hincha de Manchester City, celebró en redes sociales la caída del clásico rival, el United, ante Villarreal en la final de la Europa League.

En su cuenta de Twitter, el músico británico escribió parafraseó la letra de la canción "Yellow Submarine" de The Beatles, en referencia al apodo "Submarino amarillo" que tiene el equipo español.

"Todos vivimos en un SUBMARINO AMARILLO", resaltó Gallagher, generando miles de comentarios y likes en Twitter.

Para los "ciudadanos", esta semana puede ser perfecta, ya que además de la derrota "Diablos Rojos" en la final ante Villarreal, también pueden coronarse monarcas de Europa, aunque para eso deberán batir a Chelsea el sábado, en la definición de la Champions, a las 15:00 horas (19:00 GMT).

We all live in a YELLOW SUBMARINE