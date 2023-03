Real Betis, de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, no pudo lograr la hazaña de revertir el marcador ante Manchester United y cayó 0-1 en el Estadio "Benito Villamarín". El conjunto de los chilenos debía revertir el abultado 4-1 de Old Trafford, sin embargo no contó con la capacidad ofensiva de su rival.