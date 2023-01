Gary Lineker sufrió pesada broma del audio con gemidos en plena transmisión

El exjugador y actual comentarista deportivo Gary Lineker pasó vergüenza en pleno programa para la BBC de Londres. Mientras el exBarcelona realizaba una entrevista fue víctima de una broma con en el famoso audio de los gemidos de WhatsApp.

Lineker realizaba un programa previo a un partido de la FA Cup, pero el comentarista se vio interrumpido por el incómodo sonido de los gemido y no pudo ocultar su incomidada. Pese a que trató de continuar, la risa no tardó en llegar.

El exfutbolista aclaró la situación en sus redes sociales. "Bueno, encontramos esto pegado en la parte de atrás del televisor. En cuanto al sabotaje, fue bastante divertido", escribió.

Highlights from tonights #facup clash between @Wolves and @LFC ⚽️



Thanks to @GaryLineker + @alanshearer + whoever taped that phone to the back of the set (it was deffo Danny Murphy) 👍#BBCFootball #MOTD #bbcsport #MatchoftheDay https://t.co/nOJ0i2ijZI pic.twitter.com/f7ddMhbhTo