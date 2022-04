Defensa de Barcelona dio positivo por coronavirus

El defensa de Barcelona Óscar Mingueza ha dado positivo por Covid-19, según informó este jueves el club azulgrana en un comunicado.

Los servicios médicos del "Barça" puntualizaron que el jugador catalán "se encuentra bien de salud" y no fijaron un plazo de regreso a la disciplina del primer equipo a la espera de que el futbolista dé negativo.

LATEST NEWS | Òscar Mingueza has tested positive for Covid-19. The player is in good health. pic.twitter.com/telytTqEgz