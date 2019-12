Sanhueza renovó en Fernández Vial: Quiero obtener un título con el club que me vio nacer

Fernández Vial anunció este miércoles a través de sus redes sociales que el volante Arturo Sanhueza renovó con el club para la próxima temporada.

En una entrevisa con el sitio web del cuadro "aurinegro", el mediocampista de 40 años dijo que "este es el club que me vio nacer, el que me dio todas las armas para desarrollarme tanto a nivel nacional como internacional, y yo quiero obtener un titulo con Fernández Vial".

El ex Colo Colo agregó que su intención es "poder retirarme de mi carrera con la frente en alto y decir que cumplí mi tarea con mi equipo, el que me dio no sólo argumentos para desenvolverme en la vida deportiva, sino que también en la personal".

Sanhueza aseguró además que "vamos a entregarnos por completo. Como jugador e hincha, entregaré todo de mi parte para conseguir el objetivo".