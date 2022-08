Brasil recurrirá a la FIFA para que no se dispute el duelo ante Argentina

La Confederación Brasileña de Fútbol determinó recurrir a la FIFA para que no se lleve a cabo el partido pendiente entre su selección y Argentina, válido por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

ste encuentro fue suspendido el 5 de septiembre de 2021 cuando la autoridad sanitaria de Sao Paulo se metió a la cancha a detenerlo por irregularidades en futbolistas visitantes en el aspecto sanitario, debido a la pandemia del coronavirus.

La FIFA lo programó para llevarse a cabo el 22 de septiembre en Sao Paulo, pero desde la CBF quieren cancelarlo, tomando en cuenta que es la última fecha FIFA antes del Mundial y planean jugar dos amistosos.

"Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en la FIFA que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para reunirme con la comisión técnica. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado por el mando del equipo, invertiremos para que el partido no se realice", dijo el presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, en un comunicado.

El pedido para cancelar este partido nació por parte del técnico, Tite, y del coordinador, Juninho Paulista, pues "no tienen interés en jugar el partido, porque puede ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial".