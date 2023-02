Emiliano Martínez es finalista para el premio The Best

El arquero de la selección argentina Emiliano Martínez es uno de los tres finalistas al premio The Best como Mejor Arquero de la temporada 2023 del fútbol mundial.

De acuerdo a lo informado por la FIFA a través de sus cuentas sociales, el también portero de West Ham United competirá por el cetro junto al belga Thiebaut Courtois, de gran campaña con Real Madrid, pero de opaco rendimiento en el Mundial de Qatar 2022.

El tercer finalista es el marroquí Yassine Bounou, quien fue una de las revelaciones en la cita planetaria del año pasado.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are...



🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou