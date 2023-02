"Es un chiste eso": La reacción de Thiago Silva al ver a Julián Alvarez entre los mejores del mundo

Las elecciones en los premios The Best no dejaron contentos a todos dentro del mismo mundo del fútbol. Uno de los disconformes fue el brasileño Thiago Silva, quien tuvo un curioso mensaje por la aparición del argentino Julián Alvarez entre los 10 mejores futbolistas de la actualidad.

En las votaciones del FIFPro realizadas entre jugadores, entrenadores, periodistas e hinchas, el atacante de Manchester City apareció en el séptimo lugar de la lista, superando a nombres como Neymar, Mohamed Salah, Robert Lewandowski o Vinicius Junior.

Al respecto, en una publicación de la cuenta Ofuiclear en Instagram, que destacaba a la "Araña", el experimentado zaguero mundialista con la "Verdeamarelha" comentó: "Es un chiste que esté ahí".

La frase de Silva no quedó ajena a los hinchas argentinos, que rápidamente recordaron en redes sociales que Alvarez logró la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, con un buen papel junto a la "Albiceleste".

- El comentario de Thiago Silva sobre Alvarez: