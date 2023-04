Avión del plantel de Arsenal se incendió antes del despegue

El plantel femenino de Arsenal vivió momentos de terror cuando pretendía despegar desde el Aeropuerto Braunschweig de Wolfsburgo debido a que una de las turbinas se incendió.

El equipo buscaba regresar el domingo por la tarde desde Alemania a Londres tras jugar el partido de ida en semifinales de la Liga de Campeones frente a Wolfsburgo, pero el desperfecto técnico les impidió volver en eltiempo programado.

De acuerdo a la información de DailyMail, el incidente se produjo a raíz del ingreso de un ave al motor momentos antes del despegue.

Los pilotos a cargo del vuelo hicieron que los pasajeros descendieran rápidamente y reagendaron el viaje.

Arsenal aseguró que jugadoras y cuerpo técnico se encuentran en perfectas condiciones.

El equipo de Londres empató 2-2 en su visita a Wolfsburgo y espran cerrar la faena el el partido de vuelta para jugar la final del torneo.

