Dirección del Trabajo multó a 25 clubes del fútbol femenino por variadas infracciones

Un total de 25 de los 36 clubes del fútbol profesional femenino fueron multados por la Dirección del Trabajo (DT) por infracciones laborales y de higiene y seguridad durante el desarrollo de un programa de inspección que se realizó a nivel en agosto recién pasado.

Las fiscalizaciones abarcaron a los 36 clubes con ramas de fútbol femenino profesional, 14 de ellos de Primera División y 22 del Ascenso.

En total, la Dirección cursó 25 multas por un monto total de 2.227 Unidades Tributarias Mensuales, 108.03 Ingresos Mínimos Mensuales con Fines no Remuneracionales y 49 Unidades de Fomento.

En valores de las tres unidades al actual mes de septiembre, ello significa un total de $192.772.017.

Junto con las multas cursadas, la DT también informó de una segunda arista fiscalizada en este programa nacional. A seis meses del dictamen en que el servicio ratificó que los clubes profesionales debían contratar al menos al 50 por ciento de su plantel femenino, la fiscalización detectó que 25 de los clubes cumplen con esa cuota, 6 no lo hacen y en otros 5 no se ha concluido si cumplen o no, puesto que sus fiscalizaciones están en curso.

Los clubes que no han cumplido con la cuota legal son Cobreloa, Audax Italiano, San Marcos de Arica, Club Deportivo Barnechea, Deportes Valdivia y Lautaro de Buin.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó el programa de fiscalización que desarrolla la DT en los clubes profesionales de fútbol femenino: "Quiero valorar las tareas de fiscalización que está cumpliendo la Dirección del Trabajo en el marco de la implementación de la ley que profesionaliza esta actividad, pues jugará un importante papel en la protección del derecho al trabajo decente de las mujeres que se dedican al fútbol", explicó.