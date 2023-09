FIFPro destacó las multas a 25 clubes femeninos chilenos por incumplir normativa laboral

El sindicato mundial de futbolistas (Fifpro) destacó las multas impuestas a 25 de los 36 clubes profesionales de fútbol femenino de Chile por los incumplimientos de la normativa laboral.

Fifpro recordó que la nueva ley de profesionalización del Gobierno chileno establece que el 50 por ciento de las futbolistas deben tener contratos profesionales y que las inspecciones se produjeron tras una petición del sindicato chileno de jugadoras Anjuff.

Entre las infracciones detectadas figuran no pagar las cotizaciones a la seguridad social, no proporcionar ropa de trabajo a las jugadoras, carecer de servicios higiénicos para éstas y no eliminar los factores de riesgo en el lugar de trabajo, por lo que el organismo gubernamental impuso multas a casi el 70 por ciento de los clubes de Primera y Segunda.

La vicepresidenta de Fifpro y directora y fundadora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Futbol Femenino (Anjuff), Camila García, resaltó la investigación llevada a cabo después de 16 meses de la promulgación de la ley de profesionalización.

"Es profundamente preocupante que algunos clubes aún no cumplan con el requisito de contratar al menos al 50 por ciento de sus futbolistas en este primer año, pero lo que es verdaderamente inaceptable es que los clubes no cumplan con las normas mínimas para que las jugadoras puedan desempeñar sus funciones como trabajadoras", afirmó.

De los 36 clubes profesionales femeninos de Chile, 14 pertenecen a la Primera división y 22 a la Segunda.