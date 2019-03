Jugadora inglesa se retiró del fútbol tras ser suspendida por insultos racistas

La futbolista inglesa Sophie Jones finalizó su carrera deportiva tras ser suspendida por insultos racistas y después de que su equipo, Sheffield United, terminara con su contrato.

La deportista fue condenada este miércoles a cinco partidos de sanción debido a un incidente racista que ocurrió durante un partido ante Tottenham Hotspur el pasado mes de enero.

Jones, quien también fue multada con 200 libras (223 euros), fue acusada y encontrada culpable de proferir "sonidos de mono" a la futbolista de Tottenham Renee Hector.

Pese a los alegatos de Jones, quien acusó a la Federación de fútbol inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de no utilizar las cámaras de vídeo para comprobar las acusaciones, la futbolista fue acusada de romper dos reglas de la FA sobre utilizar lenguaje abusivo e incluir referencias al origen étnico, el color o la raza.

Ante las acusaciones, su equipo, Sheffield United, decidió rescindir el contrato con la jugadora.

"Con todo el pesar de mi corazón, no me veo capaz de seguir jugando en una organización que no confía en mí", explicó en redes sociales la futbolista, dando por terminada su carrera.

En caso de que en el futuro fichara por otro club, la sanción seguiría vigente y tendría que acatarla.