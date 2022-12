María José Rojas anotó en la goleada de Melbourne City sobre Canberra

Melbourne City contó con la presencia goleadora de la chilena María José Rojas en su categórico 4-0 ante Canberra en la liga australiana, en su último partido del 2022.

Rhianna Pollicina abrió la cuenta con un doblete (28', 55'). A los 69' la nacional, que fue titular, se desmarcó en el área y culminó una buena jugada colectiva del conjunto celeste. Daniela Dalic cerró las cifras al minuto 88.

Revisa la conquista de "Cote" Rojas en Australia:

