Natalie Portman fundó equipo de fútbol femenino que también tendrá como propietaria a Serena Williams

La actriz Natalie Portman es la principal fundadora de un nuevo equipo de fútbol femenino que jugará en Los Ángeles y que tiene como propietarias a un nutrido grupo de estrellas de Hollywood, como Eva Longoria y America Ferrera, y deportistas de élite, como Serena Williams.

Después de un pausa de 12 años, Angel City, como fue nombrado el club, traerá de vuelta al fútbol femenino a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que espera competir en esa categoría de la Liga Nacional de Fútbol (NWSL) en la temporada de 2022.

"Queríamos asegurarnos de sumar socios increíbles que fueran del mundo del fútbol, líderes en el deporte, la tecnología, los negocios y el entretenimiento porque de eso se trata realmente nuestra ciudad", afirmó Portman a la prensa local.

Junto a Portman, Longoria y Ferrera también figuran como propietarias las actrices Jennifer Garner ('Juno'), Uzo Aduba ('Orange is the New Black') y Jessica Chastain ('Interstellar').

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.



This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm